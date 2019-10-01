محافظ البحيرة يشدد على تكثيف الاستعدادات لفصل الشتاء والسيول

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاستعداد التام لفصل الشتاء وتشكيل فرق عمل ووضع خطط لمواجهة موسم السيول، ومراجعة جميع المعدات والانتهاء من تسليك صفايات المطر وبلاعات الصرف، وكذا مراجعة جميع محطات الصرف الزراعى وإعداد تقرير مفصل عنها استعداداً لموسم الشتاء.

كما وجه بضرورة مراجعة جميع أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة على الطريقين الزراعى والدولى الساحلى، وعمل الصيانة اللازمة لها.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، مساء أمس، بمجمع دمنهور الثقافى، بحضور المهندس حازم الاشمونى، السكرتير العام، واللواء أشرف عبد السلام، مساعد مدير الأمن، والمستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ومسئولى الشركات العامة والمرور والحماية المدنية والنقل الداخلى ومشروع المواقف.

وشدد المحافظ على تفعيل القانون المتضمن وقف الصناعات الملوثة للبيئة، مع توعية المزاعيين بعدم حرق قش الأرز وتحذيرهم من الغرامات المالية للحفاظ على البيئة، والمتابعة الدورية بشكل مستمر والمرور على المدارس بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة حسن سير العملية التعليمية وعدم وجود أى معوقات، وتكثيف أعمال النظافة ووضع خطة لتشغيل المعدات والأدوات الجديدة من المكابس والمكانس وحسن استغلالها جيداً، ورفع مخلفات أعمال التطهير من على جانبى الترع والمصارف، والتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وطالب آمنة، بتفعيل دور المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة، لرصد احتياجات المواطنين وتحقيق التواصل والتلاحم معهم وانهاء احتياجاتهم، وتنشيط مشروع البط ومراجعة التحصينات للدفعات السابقة والتنوية عنه بالمراكز والمدن، مع تنشيط أعمال تقنين أراضى أملاك الدولة وتسهيل الإجراءات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المتعثرين للحفاظ علي حق الشعب ومتابعة موقف منافذ بيع السلع الأساسية واللحوم بمدن ومراكز المحافظة بأسعار اقتصادية، لتخفيق الأعباء عن كاهل المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية على محال بيع الأسماك والفسيخ والرنجة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية أولاً بأول، وكذا متابعة المشروعات التنفيذية خاصة فى مجال الطرق والرصف، وسرعة الانتهاء منها قبل حلول فصل الشتاء والالتزام ببرنامجها الزمنى المحدد.