اختارت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب أمينًا عامًا لمجلس النواب، خلفًا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته مؤخرًا وتمّ قبولها.

وشغل المستشار محمود فوزي منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أنَّ يعلن "عبدالعال" اختيار "فوزي" خلال الجلسة لأخذ الموافقة على تعيينه.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس بعد قليل، حيث أجل "عبدالعال" الجلسة لنصف ساعة.

ويعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم، أولى جلسات دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول بعد غد الثلاثاء.

وبموجب جدول أعمال البرلمان، عقدت الجلسة في تمام العاشرة صباحًا لتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2019، بدعوة المجلس للانعقاد في دور الانعقاد العادي الخامس.