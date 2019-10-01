أطلقت وزارة الشباب والرياضة برنامج "إدارة الأزمات وحل المشكلات" لمحاولة تفادي الكثير من الآثار السلبية التي يتعرض لها الشباب في شتى المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والدينية، بمشاركة 1020 شابا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وتستمر حتى مايو 2020، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز التعليم المدني في "الأقصر، الجزيرة، الفيوم، البحيرة، ودمياط".

ويهدف البرنامج لإعداد جيل من الشباب قادر على إدارة الأزمات والتعامل بفاعلية مع المشكلات التي يمر بها، لتفاديها بطريقة علمية وبث روح الولاء والانتماء لديهم، وتعريفهم بالتحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي المصري وسبل مواجهتها، من خلال محاضرات تفاعلية وورش عمل يدور خلالهما مناقشات عملية وتدريبية متعددة.

ويتضمن البرنامج عدة محاور: مدخل الى مفاهيم إدارة الأزمات، التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، أساليب تحليل المواقف الطارئة واتخاذ القرار، ورش عمل وتطبيقات عملية لإدارة الأزمات.