قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنّ الجامعة تتشرف بزيارة البابا تواضروس، وهناك خطة دسمة من الأنشطة الطلابية تنتظر طلاب الجامعة العام الدراسي الجديد، موضحا أنّ الموسم الثقافي انطلق اليوم في الجامعة.

وأضاف نجم خلال كلمته في ندوة عقدتها الجامعة بعنوان "في حب مصر"، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنّ البابا تواضروس شخصية تتميز الصبر والحكمة والإدراك الواعي لإدارة المواقف.

وتابع رئيس جامعة حلوان أنّ البابا تواضروس له تقدير ليس في مصر فقط بل العالم، وزيارته للجامعة أول زيارة رسمية لجامعة حكومية في مصر، وبداية تعاون مثمر بين الجامعة والكنيسة في الخدمة وتنمية المجتمع.

وتفقد البابا تواضروس اليوم على هامش زيارته إلى جامعة حلوان، معرض مبتكري جامعة حلوان، يرافقه وزير التعليم العالي.