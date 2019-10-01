قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير معهد السمع والكلام، والمدير التنفيذي لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال وحديثي الولادة، إنه على السيدة الحامل الحرص في أول فترات الحمل، وخصوصا أول 3 أشهر، فيما يخص الأدوية، والإصابة بالحمى والمتابعة المستمرة مع الطبيب المتخصص.

وأضاف مصطفى، خلال حديثه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن المسح الطبي خُصص لحديثي الولادة لأن الكثير من الآباء والأمهات لايستطيعون اكتشاف مشكلة السمع لدى أطفالهم بمفردهم، والمسح يستطيع اكتشاف كل تلك المشكلات ويشخصها.

وتابع مصطفى أن جدول المسح على السمع يكون عبارة عن مسح حاسة السمع عند الأطفال أول 28 يوم، والتشخيص في أول 3 أشهر، ثم بداية خريطة العلاج في 6 أشهر.

وأوضح مدير السمع والكلام أنه بعد اكتشاف مشكلة السمع لدى الأطفال، فحال كانت المشكلة في العصب نفسه ويحتاج لسماعة سيتم إعطاءه سماعة، حتى يستطيع اكتساب اللغة في فترة طفولته بشكل طبيعي، على عكس الاكتشاف في مرحلة متأخرة.

وأوضح مصطفى، أن الطفل إذا كان لديه ضعف سمع شديد في الأذنين ولم يستجب للسماعة، عند بلوغه عام سيجري زرع قوقعة له، وهو ما يتبعه نتائج هائلة، لأن زرع القوقعة بعد سن عام، نتائجها تكون غير زرع القوقعة عند الـ4 سنوات، أو 5 سنوات، وقد لاتوجد إعاقة سمعية مستقبلا نهائي.