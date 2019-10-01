تستضيف اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين العرض المسرحي "الناس اللي في النص" على مسرح النقابة، وذلك في السادسة مساء يوم الخميس المقبل.

وقال بيان للجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إن العرض من إخراج أحمد صبري وبطولة طلاب موهبيين في مختلف الفنون ومن مختلف المدارس والمراحل التعليمية ثانوي، إعدادي، ابتدائي، وستكون أول تجربة للطلاب في إطار دور النقابة من خلال اللجنة الثقافية للكشف عن المواهب الفنية الجديدة ودعمها وتقديمها للجمهور.

يتناول العرض قصة فتاة تدعى "إليزا" بائعة زهور غجرية تتحول إلى دوقة وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي.