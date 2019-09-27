قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن غرفة العمليات المشكلة بالنقابة لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في التغطية الصحفية اليوم الجمعة، قد أنهت مهمتها الساعة التاسعة.

وأضاف النقيب، في بيان له، أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى من الزملاء أثناء تأدية عملهم اليوم، باستثناء واحدة تتعلق بالزميل محمد الشاهد عضو النقابة تخص عمله مع القناة الفرنسية الثانية كمراسل لها معتمد لدى الهيئة العامة للاستعلامات، وتعلق الأمر بعدم حمل الزميل للتصريح القانوني بالتصوير الصادر له من "الاستعلامات" ما أدى لاسيتقافه لمدة ساعتين، إلى أن "الاستعلامات" أرسلت التصريح للسلطات، فتم الإفراج عنه وواصل عمله.

ووجه النقيب الشكر للزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الذين تشكلت منهم الغرفة على ما بذلوه من جهود لمتابعة ورعاية زملاءهم أثناء تأدية عملهم، وهم: حسين الزناتي، عمرو بدر، أيمن عبدالمجيد، محمود كامل، وحماد الرمحي، كما وجه النقيب الشكر لمحاميي النقابة وإدارييها الذين عاونوهم في مهمتهم.