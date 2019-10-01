ضبط 20 طن فسيخ فاسد داخل مخزن غير مرخص في البحيرة

الفسيخ الفاسد الذي تم ضبطه في مخزن غير مرخص بالبحيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 20 طنا من الفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي "به ديدان حية"، وذلك داخل مخزن كبير غير مرخص بمدينة إدكو، في محافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال حملة شنها قطاع الطب الوقائي، اليوم الثلاثاء، ممثلا في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، على عدد من المنشآت ومخازن المواد الغذائية.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع ما تم رصده في الآونة الأخيرة في بعض المحافظات من وجود أسماك بوري نافقة، أدت لحدوث حالات تسمم غذائي، خاصة التسمم الممباري (البتيوليزم)، واستقبال مركز السموم بمحافظة الإسكندرية لاكثر من 20 مواطنا مصابين بالتسمم.

وأوضح الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية المتوطنة، أن الوزارة، ممثلة في "قطاع الطب الوقائي، الإدارة المركزية لشئون البيئة (الإدارة العامة لمراقبة الأغذية وفروعها بالمحافظات)" تكثف حملاتها الدورية على الأسواق ومحلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ والباعة الجائلين خاصةً خلال الفترة الحالية، لمنع تداول الأسماك الفاسدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد " عيد" على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مشيرا إلى تكثيف تلك الحملات على جميع المنشآت الغذائية، سواء في المصانع، أو سلاسل السوبر ماركت، والمطاعم، والكافيتيريات، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأهابت وزارة الصحة، بالمواطنين، الامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ من أماكن مجهولة المصدر، لما قد يمثله من خطورة شديدة، نظرا لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سموما قاتلة، قد تسبب أضرارا شديدة لمتناوليه، خاصة الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

وسبق أن أكدت وزارة الصحة، توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري (البتيوليزم)، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي، وذلك بجميع المنشآت الطبية التابعة لها بكل المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، توفيره بالكامل بالمجان، سواء بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة أو الجامعية، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن عدم توافر المصل في المستشفيات ومراكز السموم الحكومية.