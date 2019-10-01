قالت وزيرة البيئة، إن السحابة السوداء كان لها تأثيراً بيئياً وصحياً في كل المحافظات، ولكن أصبح للقش قيمة اقتصادية، مؤكدة أن العاملين بجهاز البيئة هم الأذرع الحقيقية للوزارة، وأنه تم تحقيق إنجاز كبير خلال الفترة القصيرة الماضية من خلال أماكن التجميع والكبس والفرم لناتج محصول الأرز للخروج إلى مشروعات استثمارية كبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والعاملين بجهاز شئون وإدارة البيئة بالمحافظة، بمجمع دمنهور الثقافى، في إطار زيارتها الميدانية للمحافظة، لتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز بكوم حمادة.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تقدم دعماً فنياً لجميع المحافظات كمكتب استشاري فني، وأن كل المخلفات الزراعية تم إدراجها في استراتيجية المخلفات الزراعية، مستعرضة إنجازات الموسم بنطاق المحافظة، حيث جرى فتح 16موقع تجميع للقش بمراكز البحيرة، وتجميع كمية إجمالية قدرت بـ 5 آلاف طن حتى الآن، وبلغت نسبة حصاد المساحات المنزرعة 30% ولم يتم تحرير سوى 17 محضرا منذ بدء موسم الحصاد في 9/1 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أكد المحافظ، أن المنظومة البيئية تلقى دعما ورعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعاون وتنسيق كامل بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة تستهدف استكمال دعم المنظومة هذا العام بـ 82 مليون جنيه، وأصبح هناك وعيا كاملا بين المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة وبين المزارعين.

واستعرضت الدكتورة منى شهاب، مدير إدارة البيئة، منظومة النظافة والجهود المبذولة للارتقاء بها بمدن ومراكز المحافظة، حيث يتم رفع 4500 طن قمامة يوميا، كما يوجد بالمحافظة 3 مصانع تدوير قمامة و3 مقالب عمومية و787 معدة بتكلفة بلغت 72 مليون جنيه، إضافة إلى 10 ملايين جنيه صيانة وتم استكمال المنظومة كاملة بمجالس المدن ودعمها بـ 21 سيارة مكبس سعة 20 طنا و20 مكنسة و1880 صندوق قمامة تم التعاقد عليها وتوريدها، لافتةً إلى أن إجمالي عدد العاملين بمنظومة النظافة 3226 عاملا ما بين مشرف وعامل وسائق و117 مليون جنيه خطة المحافظة الاستثمارية لتحسين البيئة.

حضر الاجتماع الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، والوفد المرافق للوزيرة الذي ضم الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة، واللواء أشرف عبدالمحسن، مستشار الوزير، والدكتور أيمن شتا، رئيس قطاع الفروع بالوزارة، والمستشار تامر مصطفى، مدير مكتب الوزير، واللواء أشرف عبدالسلام، مساعد مدير الأمن، والمهندس سعد زامل، مدير فرع شئون البيئة بالبحيرة، ورئيس مدينة دمنهور والعاملون بالجهاز.