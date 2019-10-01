قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بهي الدين حسن طالب بإرسال فريق دولي من المحققين لتقصي الأوضاع في مصر، واصفًا إياه بالفاجر الذي يعيش بدون وطنية، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وطالب الديهي، بإسقاط الجنسية عن "بهي الدين"، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى له، ومعاملته معاملة الجواسيس والعملاء، مستنكرًا: "مالها الأوضاع في مصر يا حبيبي، أنت تتسكع وترتزق في باريس، أنت ودلاديل الإخوان وتقولي تحقيق دولي في مصر!"، متعهدًا برفع دعوى دولية ضده.

وسخر الإعلامي من تصريحات المحامي جمال عيد خلال لقائه بقناة "دويتشة فيله" الألمانية للحكومة المصرية بأن جميع الاحتمالات متاحة، قائلا: "أنت مين عشان تحذر الحكومة؟.. أنت شغال إيه؟.. أنت بتاع حقوق إنسان مالك ومالك السياسة؟".

وتحدى "الديهي"، جمال عيد على الهواء لإجراء حوار معه، والإجابة عن مصادر أمواله التي تبلغ 25 مليون جنيه باسم ابنته، قائلا: "إحنا عارفين بتشتغل إيه ووارث قد إيه، لو عرفت تقولي مصادر أموالك أنا هستقيل ومش هظهر على الهواء تاني، وهخرس للأبد".