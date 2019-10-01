تلقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أكتوبر على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الأول.

وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر، مليون 694 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و734 مليون جنيه، حيث سجلت ماكينات الصرافات الآلية 661 الف حالة بقيمة 711 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد 901 ألف حالة بقيمة إجمالية مليار و576 مليون جنيه، ومن منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 232 ألف حالة صرف قامت بصرف 447 مليون جنيه ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر حيث يتاح لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر كما تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع أعياد أكتوبر.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.