طرحت سكرتارية المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية استبياناً على الكهنة بإيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية وكذلك الخدام والخادمات بشأن عملية اختيار الكاهن ومسئولياته وعلاقاته بالأطراف الخدمية المختلفة وكذلك أساليب المساءلة والتقييم.

وتضمن بيان لسكرتارية المجمع متضمناً أنه «حرصاً من المجمع المقدس على إشراك الكهنة والخدام والخادمات فى مناقشة الموضوعات المطروحة على سيمنار المجمع المقدس لهذا العام، طبقاً لتوجيهات البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تجرى سكرتارية المجمع المقدس تحت إشراف الأنبا دانيال، أسقف المعادى وسكرتير المجمع، استطلاع رأى حول دور الأسقف نحو الكهنة بداية من اختيارهم وإعدادهم لهذه الخدمة، وعلاقتهم بالأساقفة والمشاكل التى يقابلونها والمشاكل التى ربما يكونون سبباً فيها، وأساليب المساءلة والتقييم من خلال عدد من المحاور».

واشتملت أسئلة الاستبيان على «الاسم والكنيسة والإيبارشية التابع لها والمؤهل العلمى ومجال الخدمة»، واستهدفت معرفة رأى الرتب الخادمة فى الكنيسة فى دور الكاهن بإداريات الكنيسة، وتبادل الأدوار والخدمات مع الكهنة بالكنيسة الواحدة، وتدخل الأسقف عند حدوث صعوبات فى علاقة الكاهن بإخوته الكهنة، وما إذا كان يفضل أن يكون للكاهن إجازة أسبوعية وسنوية، ومدى الرضا عن التغطية الصحية والتأمين الصحى للكاهن وأسرته، وهل يوافق أن يقوم الكاهن بممارسة الرياضة، ومدى الرضا عن الكادر المالى، (المرتب والحوافز)، والطريقة التى يجب أن تكون بها ترقية كهنة الكنيسة، وأولويات الخدمة وأقصى عدد من الأسر يمكن للكاهن افتقادها ورعايتها روحياً، وهل يرغب فى أن يقوم بدراسات عليا.

وطرح الاستبيان معرفة رأى الرتب الخادمة فى الكنيسة فى إمكانية انتخاب المرشحين للكهنوت داخل الكنيسة من قبل الأقباط، وضرورة إخضاع المرشح للكهنوت إلى فحص طبى ونفسى قبل الاختيار، والإجراءات الواجب اتباعها فى حالة ظهور مشاكل بعد الرسامة ناتجة عن ترشيح غير مناسب. وحرص المجمع المقدس على معرفة رأى الفئات المستهدفة بالاستبيان فى اشتمال مسئولية الأساقفة على رعاية الكهنة بالكامل واحتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، فضلاً عن التعرف على إمكانية الحاجة لعمل توصيف وظيفى واضح للكاهن يتضمن واجباته واختصاصاته بدقة، وإلزام الكهنة بتقديم تقرير شهرى عن خدمتهم للأسقف، ومدى الموافقة على نقل الكاهن من كنيسته أو إيبارشيته لأسباب رعوية، وإعفاء الكاهن من المسئوليات الإدارية والمالية فى سن معينة بداية من 60 إلى 70 عاماً، كسن معاش حالياً، ومدى الحاجة إلى ضرورة إعداد صف ثان من الكهنة فى وجود الصف الأول، والموافقة على تطبيق مبدأ المساءلة، «الثواب والعقاب»، وهل يحتاج الكهنة على مختلف مسئولياتهم الرعوية إلى نوع من المتابعة والرعاية، وهل الكنيسة تحتاج إلى قواعد ولوائح تُنظم علاقات الكهنة من جهة الترقى، كاحتياجات مادية واحتياجات نفسية وروحية وغيرها، وهل تحتاج إلى لجنة متخصصة لفحص أى معوقات أو مشاكل فى هذه العلاقات. وتضمن الاستبيان أسئلة عن علاقة الكاهن بالمسئولين فى الكنائس المسيحية الأخرى وهل تحتاج إلى تطوير وتوازن، وضرورة تعريف الكهنة بمفهوم الوحدة المسيحية وتنمية العلاقات المسكونية، وكذلك علاقة الكاهن بالمسئولين الرسميين فى نطاق خدمته.

المجمع المقدس يستطلع الآراء حول انتخاب الكهنة وإخضاع المرشحين لفحص نفسى والإعفاء من المسئوليات الإدارية والمالية فى سن معينة

ومن المقرر أن يعقد المجمع المقدس اجتماعاً لمطارنة وأساقفة الكنيسة فى الداخل والخارج منتصف نوفمبر المقبل بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وذلك قبيل الاحتفال بالذكرى السنوية لتجليس البابا تواضروس الثانى على الكرسى البابوى.