قال الدكتور خالد عاطف، مدير الغرفة المركزية لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إن عمليات القلب هي الأكثر تنفيذا ضمن برنامج قوائم الانتظار.

وأضاف عاطف، خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن مشروع قوائم الانتظار مبني على خدمة فلسفة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن المصري وتقديم خدمة ذات جودة عالية جدا.

وتابع أن قوائم الانتظار هي حزمة من مجموعة عمليات أهمها قسطرة القلب والقلب المفتوح، مشيرا إلى أن الأرقام تشير إلى أن المشروع تخطى 252 ألف عملية جراحية.

واستطرد: "أجرينا 110 آلاف عملية قسطرة قلبية و117 ألف عملية قلب مفتوح".

وأوضح: "لو خدناهم بالنسبة المئوية فإجمالي عمليات القسطرة 45% من جملة ما تم إجراؤه، وعمليات القلب المفتوح فتشكل 53% من جملة الإجراءات التي تمت بقوائم الانتظار".