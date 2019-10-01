أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبتت أحقيته للدعم، ﻭأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الاثنين 30 سبتمبر تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية.

ﻭأضافت الوزارة أنه جارٍ أيضا تلقي التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات، كما أنه أيضا يتم استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعادة نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقي الدعم.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير كل الإجراءات الخاصة بالتظلمات وأن تكون بالرقم القومي والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط ﻭأنه بمجرد قيام المديريات بإرسالها إلى الوزارة يتم عودة أي شخص ثبت أحقيته لصرف السلع.

ووجَّه الوزير باستمرار تنفيذ القرار الوزاري الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعىّ وكذلك أيضا ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج وذلك في إطار التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

ووفقا لآليات التظلمات فإن المواطن يتقدم لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة وبالنسبة لتظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية، فيقدم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ وبرنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

أما بالنسبة لتظلمات امتلاك سيارة أو أكثر فيقدم المواطن شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة وصورة البطاقة التموينية وبالنسبة لتظلمات استهلاك كهرباء عالية، يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري وصورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها وتظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها، أما تظلمات الحيازة الزراعية، يقوم المواطن بتقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة.

وكذلك الأمر لتظلمات مصاريف مدارس عالية يتم تقديم شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن، وتظلمات جمارك عالية، يقدم شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة وتظلمات ضرائب عالية يقدم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا، على أن يتسلم مكتب التموين التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على موقع تموين دعم مصر، موضحا به "الرقم القومى رقم المحمول، نوع التظلم، رقم البطاقة الذكية"، ويقوم مكتب التموين بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديريات التموين، على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة مرفق بها ‪CD‬ ويتم اتخاذ إجراءات فورية لعودة المستحقين للدعم.