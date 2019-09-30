وزير التموين: "مفيش مواطن بطاقته هتقف".. وسنعيد النظر في المحذوفين

أكد وزير التموين، أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي لهذه المرحلة، مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه لا بد من مكافئته، وألا يضار أي مصري، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال وزير التموين، إن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت، ليرد عليه "أديب": "أنا كمواطن، مالي ومال الوقت؟" مضيفًا: "أنا مبكلمكش عن الناس اللي بيستهلكوا ألف كيلو وات، لأنه مش هيروح يتظلِّم، وهو عارف إنه خلاص كده".

وأوضح الوزير، أنه لن يمنع أحدا، سواء من الطبقة المتوسطة ولا فوق المتوسطة من حقه في التموين، مؤكدًا لـ "أديب" أنه سيجري اتصالا شخصيا به، ليخبره بمن تم عودتهم لمنظومة التموين مجددا.

واستطرد: "بأمانة، كافة الناس اللي عملت تظلمات حتى لو بحثناها أو مبحثنهاش بطاقتهم هترجع فورا"، مشيرًا إلى أن الرسالة التي تظهر عند صرف التموين أو الخبز لن تظهر مرة أخرى نظرًا لأنها تسبب قلق المواطنين.

ونفى الوزير تلقيه أي شكاوى بسبب التموين: "أنا لسه جاي من البلد يوم الجمعة، ومحدش جاب لي شكوى من الموضوع"، ليرد عليه عمرو أديب مستنكرًا: "يا فندم من أول ما بدأنا نتكلم، التليفون في الاستوديو لم يتوقف".

وعلق الوزير: "لو ألف مواطن عنده هذا الموضوع من الـ70 مليون، التليفون مش هيتوقف" مستطردًا: "بص، هنتكلم، وأنا بطمن الناس، مفيش مواطن بطاقته هتقف، بل بالعكس، هنمنع الرسالة، وبطمنهم مفيش مواطن هيبقى عنده حق، ولو حذفنا حد في المراحل اللي فاتت، هننظر له".

ووجه رسالة عبر "أديب": "طمِّن الناس، وأنا واخد تكليفات حقيقية بهذا الموضوع، وإن شاء الله هننجح كلنا فيه".

وشكر الإعلامي لوزير التموين، سعة صدره، وتقبله لانفعاله: "بشكرك على سعة صدرك، وأنا مش عايز أقارن بينك وبين وزراء آخرين في الوزارة، وأنت في مكان حساس".

واختتم وزير التموين: "مفيش أي مواطن هيتظلم، طول ما الرئيس السيسي موجود، وبيتابعنا متابعة دقيقة".