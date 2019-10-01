في تسريب جديد.. إخواني يسب الشعب المصري ويكشف مخططا يستهدف القضاة

عرض برنامج "الحياة اليوم" تسريبا لمكالمة الإخواني أسامة عمر مع أحد أعضاء ما يسمى بـ"لجان الحراك الإخوانية"، يعترفان فيها بشعورهما بالإحباط نتيجة فشل مخططاتهم لإحداث الفوضى، كما تضمن التسريب شتائم للشعب المصري ومخططات تستهدف القضاة.

وجاء في نص المكالمة التي عرضها الإعلامي خالد أبوبكر في البرنامج المذاع على فضائية "الحياة":

رجل 1: لينا زمايل قالولنا إن فيه ناس قالتلهم شوفولكم سكة واهربوا عن طريق السودان، وإن ده أوامر من الناس الكبيرة اللي فوق، وأن كل واحد فينا يجهز حالة ويلم عزاله علشان يهرب من السودان، فأنا قلت له أنت جبت الكلام ده منين قالوا في ناس قالت لينا وإحنا بنجهز حالنا ونمشي.

رجل 2: يمشوا يروحوا فين؟

رجل 1: يمشوا يروحوا السودان.

رجل 2: يعملوا إيه في السودان.

رجل 1: بيقولوا هناك أمان وأحسن من هنا وكل الناس تخرج وتروح السودان.

رجل 2: مصر صحيح مافيهاش أمان بس هيعملوا إيه في السودان؟ فكرة غير صائبة إلا إذا كان حد مهدد يروح أي حتة.

رجل 1: يعني اللي عنده تهديد بس اللي يخرج

رجل 2: هناك في السودان مش سهل زي ما أنت متخيل يعني

رجل 1: الإخوان طلعوا (...) وطلعوا خونة وضحكوا علينا ماعملوش حاجة والخراب دا هما السبب فيه.

رجل 1: فيه حاجة كده كنت عايز أكلمك فيها، إحنا عندنا يعني الإحباط بقي السيد إحنا محاصرين.

رجل 2: لا مافيش حاجة دلوقتي وكل واحد بقى شايف الصح يعمله مع نفسه.

رجل 1: طيب هو حضرتك بس فيه مشكلة، هو مافيش حاجة هتحصل ترفع معنوياتنا شوية، مفيش حد هيعمل حساب الناس المحاصرة والكلام ده؟

رجل 2: ولا أي حد عمل حاجة خالص، كله فركش.

رجل 1: فيه دعوات للنزول يوم 20، إحنا فيها ولا براها ولا إيه القصة

رجل 2: طب ليه هتنزلوا تعملوا إيه يوم 20.

رجل 1: في ناس بتقول هننزل يوم 20 علشان نمشي الانقلابي.

رجل 2: آه يا سلام، أمشي هيروح ماشي على طول، لا إحنا ضيعنا كل الفرص زي واحد ضيع كل حاجة وبيلعب في الوقت الضائع.

رجل 1: بالنسبة للرجالة الكبيرة سواء اللي بره ولا اللي جوه هيسيبوا الناس كده.

رجل 2: الرجالة الكبيرة فين، مفيش رجالة كبيرة، الإخوان فيهم شوية (...)، كل واحد بيشوف مصالحه، على العموم مافيش أي حاجة هتحصل واخد بالك وغير كده تهريج كله، عايز بقى الناس تصحى الناس عمرها ما هتصحي لأنك بتتعامل مع شعب 95% منه (...) مش أكثر من كده، وأنت متعملش أي حاجة وحافظ على نفسك، اللي عايز يعمل حاجة صغيرة كده وانت عارف ازاي مع نفسه اتنين تلاتة مع نفسك ومتحكيش أي حاجة هنا.

رجل 1: يعني ماننزلش

رجل 2: أه، أنت عارف أبوعبادة راح فين، أنت كنت اتكملت معاه وقالك إيه.

رجل 1: طبعا، آخر مرة اتكلمت معاه قالي جهز نفسك علشان عندنا شغل وبيجهزلي مكان عشان هنعمل شغل تحت عربيات بتاعة ناس قضاة.