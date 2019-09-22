أديب: أزمة كبيرة تواجه ترامب بعد تسريب مكالمة هاتفية مع رئيس أوكرانيا

قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك أزمة داخل البيت الأبيض بعد تسريب محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، منذ يومين، كان ترامب يضغط فيها على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، منافسه في الانتخابات المقبلة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن ترامب يسعى لوقوع الضرر على ابن المنافس الرئيسي له في الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة أو محاكمته، على أن يقوم الرئيس الأوكراني بهذا العمل، وأن أمريكا تعطيه نوعًا من أنواع المساعدات.

وأشار إلى أنه تم سؤال ترامب عدة مرات عن هذا الأمر ولكنه يرفض الرد، كون هذا الأمر إذا كان صحيحًا فهذا يُعد أمرا غير ديمقراطي ويُسبب له كارثة كبيرة للغاية، موضحًا في الوقت ذاته أن رئيسة الأغلبية داخل الكونجرس الأمريكي "قالبة الدنيا على ترامب عشان الموقف ده".

وتابع أديب: "فيه 5 صحف كبار في أمريكا مش وراهم غير الموضوع ده، وزمان ترامب بيقول أنا قاعد في البيت الأبيض مين اللي سرب المكالمة دي؟".