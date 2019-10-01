جانتس يعلن إلغاء اجتماعه مع نتنياهو غدا

أعلن حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس الثلاثاء إلغاء محادثات كانت مقررة الأربعاء مع حزب ليكود اليميني للتباحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل تتيح إخراج البلاد من المأزق السياسي الذي وصلت إليه.

وكان من المقرر أن يلتقي ممثلو حزب ليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو بممثلي حزب "أزرق أبيض" الوسطي نهار الأربعاء، على أن يعقب ذلك لقاء ثنائي مساء اليوم نفسه بين نتنياهو وجانتس.

لكن الفريق المفاوض باسم حزب "أزرق أبيض" أعلن إلغاء اجتماعات الأربعاء مع ليكود في ختام اجتماع عقد بين ممثلين عن الطرفين مساء الثلاثاء.

وجاء في بيان صدر عن الحزب الوسطي "أن الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة. وبالتالي لن يعقد أي اجتماع الأربعاء".

وتابع "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه"، مضيفا أن اللقاء الذي كان مقررا مساء الأربعاء بين جانتس ونتنياهو ألغي أيضا.

ولم يوضح حزب "أزرق أبيض" ماهية الشروط التي يعتبر أنها يجب أن تتوفر لعقد إجتماع، لكن المعروف أنه يعتبر أن نتنياهو لا يمكن أن يترأس حكومة قبل تسوية مشاكله مع القضاء، وبأنه لا يستطيع أن يمثل مجمل الأحزاب اليمينية والدينية في المحادثات بل ليكود وحده.

ومن المقرر أن يستمع النائب العام في اسرائيل الى محامي نتنياهو الأربعاء ليقرر خلال الاسابيع القليلة المقبلة ما اذا كان سيوجه اليه أو لا اتهامات "اختلاس" و"فساد" و"سوء استغلال الثقة" في مسائل عدة.

وسارع حزب ليكود إلى التعليق على هذا الموقف في بيان صدر عن المتحدث باسمه يؤكد أن الحزب "فوجىء بقرار حزب +أزرق أبيض+ ضرب المفاوضات وإلغاء اللقاء الذي كان مقررا غدا بين رئيس الحكومة نتنياهو وجانتس إضافة الى اللقاء التمهيدي بين فريقي المفاوضات".

كما اتهم البيان أطرافا في الحزب الوسطي برفض تناوب نتانياهو وغانتس على رئاسة حكومة وحدة وطنية.

وختم بيان ليكود بالقول "يدعو رئيس الحكومة نتنياهو مجددا بيني جانتس الى التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه إلى انتخابات جديدة، والالتقاء به غدا كما كان مقررا".