عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسجيلًا صوتيًا للإخواني الهارب بهجت صابر، يسب فيه الشعب المصري خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، حيث ظهر صابر يتحدث مع شخص آخر غير معلوم ويقول له "يلا نعمل قناة ونسميها فوكس نيوز"، فرد الشخص الآخر: " نسميها فوكس نيوز، مفيش مشكلة"، بينما قال صابر: "ولا نسميها فوكس الدويقة".

وقال بهجت صابر، خلال التسريب: "يا جدع.. الراجل فتح عشرة آلاف وحدة سكنية مسكنين الناس النهارده أهو، بتوع الدويقة وبتوع اسطبل عنتر وعزبة عنتر واسطبل (...)، الراجل مسلم لهم أوضة وصالة ومطبخ وحمام وثلاجة وعفش وكله، لعشر آلالاف (...) من (...) مصر".