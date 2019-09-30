وجه الإعلامي وائل الإبراشي، رسائل لوزير التموين على الهواء، وذلك خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، قائلا إنه آن الأوان لتخفيف الأعباء على المواطن خاصة في تنقية بطاقة التموين التي أدت لإلحاق الظلم بالكثير منهم، موضحًا أن المواطن المصري تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، ورغم ذلك رفض النزول في تظاهرات الفوضى التي دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "الإبراشي"، أن المواطن المصري رفض محاولة استغلال واستثمار أزماته وانحاز لدولة المؤسسات، ضد دولة المليشيات ووقف بصلابة ضد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن بطاقة التموين هي بطاقة الحياة بالنسبة للكثير من المواطنين، والبطئ في حسم قضايا من قبيل هذا النوع أمر غير جيد بالمرة.

وتابع: "السكر بالنسبة للمواطن البسيط سلعة أساسية حياتية"، مؤكدًا أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعته إجراءات تنقية البطاقات التموينية، تأتي في إطار الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا، موضحًا أن تغريدة الرئيس أمس أنعش الكثير من المواطنين، حيث أن حذف المواطن من بطاقة التموين دون وجه حق، بمثابة حذفه من الحياة تمامًا.