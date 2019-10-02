عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تّسريبا صوتيا جديدا للإرهابي بهجت صابر، يفضح الازدواجية الأخلاقية المقيتة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، حيث تضمن التسريب الصوتي طلبه من إحدى الفتيات إقامة معه علاقة محرمة قبل بدء شهر رمضان الكريم، وكانت المحادثة باللغة الإنجليزية.

وقالت الفتاة لـ "بهجت صابر": "أين سنذهب.. أنا لدي عمل في الصباح"، فرد صابر: "حسنًا أنا منتظرك، كما تحبين ولكن رمضان على الأبواب"، فردت الفتاة: "أريد أن أسأل سؤال، رمضان على الأبواب ؟ هل هذا معناه أنك لا تفعل ما تفعله في رمضان"، فكانت إجابته بـ "لأ".

واستعجبت الفتاة من الإجابة، ليرد عليها: "حقيقي، في هذا الشهر لا أستطيع فعل شيء وأحاول أن أصلي وأكون صالحا"، لترد عليه ساخرة: "مرة في حياتك يعني"، فيرد: "نعم.. أنا محتاج لهذا الآن"، فردت أنها ستقابل والدتها الآن، فرد غاضبا: "لو أردت الذهاب اذهبي"، فكانت إجابتها عليه: "إذا كنت لا تريد أن تراني في رمضان، لماذا تريد أن تراني الآن".

وقال بهجت صابر للفتاة: "لماذا تشعرينني بأنني إنسان سيئ"، وكان جوابها: "أنا لا أفعل ذلك.. أنا أقر بحقيقة، أريد أن أعرف ما الفارق بين الآن وبين رمضان"، فرد غاضبًا: "لو أردتِ الذهاب اذهبي .. لا مشكلة، لماذا تغيرين الموضوع؟ لأننا لا نستطيع أن نفعل ذلك في رمضان، أنتِ امرأة سيئة"، فعادت عليه السؤال مرة أخرى:"لا ينفع أن تفعل ما كنت تفعله قبل الآن .. ما الفارق؟.. أنا لا أفهم".

ورد صابر: "سأقول لك الآن، ولكنني محتاج لذلك"، فردت: "لو أنت تحتاجه الآن.. لماذا لن تحتاجه بعد باكر"، فقال صابر: "أنتِ على صواب"، وقام بإغلاق الهاتف.