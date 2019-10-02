سعر اليورو اليوم في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض سعر اليورو اليوم في عدد من البنوك العاملة وفق تعاملات اليوم الأربعاء 2 أكتوبر على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.74 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 17.72 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد نحو 17.75 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.74 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.74 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.