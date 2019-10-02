أصيب شخصان، بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، نتيجة انقلاب سيارة على الطريق الزراعي، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة "أحمد محمد جودة" 33 سنة، و"أحمد محمد فاضل" 28 سنة، بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.وحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.