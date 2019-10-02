أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا،اليوم، عن توزيع 6 طن من اللحوم مقدمة من وزارة الأوقاف للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تجاه أبناء الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ صبري ياسين نائب وزير الأوقاف ورئيس قطاع المديريات وبحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، حيث أشاد المحافظ بجهود الوزارة في دعم المناطق الأشد فقرا وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودي الدخل.

أوضح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، أن التوزيع يستهدف 44 قرية على مستوى المحافظة، مؤكدا أن المديرية تعمل بجانب كافة المؤسسات الحكومية من أجل رفعة الوطن، ولصالح المواطنين بما يخفف عن كاهلهم ولن تألو جهداً في العطاء بكافة المجالات التي تعمل بها من أجل هذا الوطن.