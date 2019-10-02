يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، معرضا جماعيا بعنوان "في حب الأوبرا" لعدد من التشكيليين المصريين والعرب والأجانب، ضمن الاحتفالات بالعيد الـ 31 لدار الأوبرا، ويقام في قاعتي صلاح طاهر وزياد بكير، بدءًا من السابعة مساء الخميس 3 أكتوبر.

ويستمر المعرض حتى الجمعة 11 أكتوبر ويضم أكثر من 100 عمل فني متنوع ويجمع ألوان من الاتجاهات والمدارس التشكيلية كما يصاحبه ندوة بعنوان "الفن حياة"، وتقام في السادسة مساء الثلاثاء 8 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر، وتستضيف الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية كريمان حرك، الدكتور أحمد عبد الله استشاري الطب النفسي، الفنان الدكتور طه القرني ويتخللها فقرات غنائية وموسيقية لعازف العود هاني الجيزاوي.