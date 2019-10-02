أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، أن تكلفة تطوير كلية الطب البيطري من خلال استكمال المنشأت والمباني والتجهيزات وصلت إلى 450 مليون جنيه.

وأضاف" الكردي"، خلال حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري، اليوم، أن الكلية سـوف تتحـول إلـى نظام الساعات المعتمدة اعتباراً من سبتمبر 2020، فضلاً عن استحداث تخصصات جديدة باستخدام التكنولوجيا، وبرامج جديدة لتأهيل الخريجين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى إمكانية تسهيل المحاضرات وبثها عبر قنوات الجامعة على شبكة الإنترنت للاضطلاع عليها في أي وقت وكذلك الانتهاء من رصف الطريق المؤدي إلى الكلية ومد المرافق المختلفة.

وأشار أن جامعة الإسكندرية تشهد حالياً ثورة في الإنشاءات من خلال بناء مباني لكليات جديدة مثل التربية النوعية، والطفولة المبكرة، والحاسبات وعلوم البيانات، ومبان أخرى بكليات الهندسة والعلوم، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تنظيم العملية التعليمية بما يواكب الثورة التكنولولجية الهائلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف ناظم، والدكتور سامي عبدالسلام وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ووكلاء وأعضاء التدريس العاملين والطلاب.