أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم، انقطاع وضعف وصول الخدمة إلى مناطق شرق؛ لوجود أعمال صيانة طارئة.

وأوضح المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب والعضو المنتدب، أنه نظرا لأعمال الصيانة على خط المياه قطر 1000 مم بطريق قنال المحمودية أمام عزبة سلام، فإنه يجرى قطع وصعف وصول الخدمة عن مناطق باكوس ومصطفى كامل وسموحة، وذلك غدا الأربعاء بتمام السعة الخامسة فجرا.

وأهابت الشركة أهالي المناطق الخاصة بأعمال الصيانة بتدبير احتياجاتهم من المياه اللازمة خلال تلك الفترة، معلنا "جابر"، أنه سيجرى فتح المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة، موضحا أنه لطلب سيارات مياه يجرى الاتصال على رقم الخط الساخن 125.