الربيعة: السعودية قدمت مساعدات بـ92.4 مليار دولار لـ84 دولة

قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيع، إن المملكة العربية السعودية دأبت منذ تأسيسها على مد يد العون للفقراء والمحتاجين، وأغاثت المنكوبين وأسهمت إسهاما بارزا في التخفيف من آلام المصابين والمعوزين.

جاء ذلك خلال مشاركة الربيعة اليوم، في حلقة نقاش بمقر مركز فكر "بوصلة" في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، وعدد من المسؤولين و قيادات العمل الإنساني والمنظمات الدولية والأوروبية الإنسانية.

وقدم الربيعة، عرضًا تعريفيًا عن الجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة ومنذ عام 1996 وحتى الآن قدمت ما يزيد على 92.4 مليار دولار أمريكي لأكثر من 84 دولة حول العالم بكل حياد وشفافية.

وتابع أن المركز منذ تأسيسه عام 2015 نفذ ما يزيد على 1.057 مشروعًا في أكثر من 44 دولة، بالتعاون مع 168 شريكًا وبمبالغ تجاوزت 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي.

وبين الربيعة، أن حجم المساعدات السعودية المقدمة إلى اليمن منذ العام 2015 بلغت 14 مليارًا ونصف المليار دولار أمريكي، منها مليارين و269 مليونًا و975 ألف دولار قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في مجالات الأمن الغذائي والصحة وغيرها.

وأكد أن المملكة تحتضن 561 ألفا و911 لاجئاً يمنياً و262 ألفا و573 لاجئا سوريا، و249 ألفا و669 لاجئا مينماريا، ما يعادل 5.17 % من مواطني المملكة العربية السعودية، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد المهاجرين.