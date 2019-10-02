شركة عالمية تخطط للاستحواذ على حصة "توماس كوك" فى مصر

أعلنت وزارة السياحة أن مجموعة «تيوى» العالمية تخطط للحصول على حصة «توماس كوك»، التى أعلنت إفلاسها من الأسواق السياحية المختلفة، ومنها مصر.

وأضافت الوزارة، فى بيان، اليوم، عقب استقبال سيباستيان إبل، الرئيس التنفيذى لمجموعة «تيوى tui» العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إحدى كبريات شركات السياحة بالعالم، أن «إبل» أبدى رغبته فى تعزيز التعاون مع الوزارة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

"إبل": سنضم المقاصد المصرية لبرامجنا.. والمتحف الكبير سيجذب شرائح متنوعة

وأكد «إبل»، حسب الوزارة، رغبة الشركة فى زيادة حجم أعمالها فى مصر، خاصة فى الاستثمار ودفع الحركة السياحية الوافدة من خلال المجموعة، إضافة إلى فتح أسواق جديدة لجلب السائحين منها إلى مصر مثل الصين، لافتاً إلى أن افتتاح المتحف المصرى الكبير العام القادم سيسهم بشكل كبير فى ذلك، وسيجذب شرائح متنوعة من السائحين، كاشفاً عن استعداد المجموعة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة بمصر بين عملائها.

وأشارت الوزارة إلى المؤشرات الإيجابية، التى شهدتها معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، مؤكدة أنها تسير بخُطى ثابتة نحو استعادة مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية.

وأكدت الوزارة أن افتتاح المتحف المصرى الكبير العام المقبل سيعيد اهتمام العالم بمنتج السياحة الثقافية، مشيرة إلى أن مطار سفنكس الذى يبعد 15 دقيقة من موقع المتحف سيسهم فى تسهيل حركة السائحين إليه، ويتيح لهم فرصة التوجه للمدن السياحية المختلفة بعد زيارة المتحف، لافتة إلى إمكانية قيام مجموعة «تيوى» بتنويع البرامج السياحية لمصر من خلال المزج بين السياحة الثقافية والأنماط السياحية الأخرى، ومنها السياحة الشاطئية.