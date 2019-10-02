أعرب الكابتن جمال النور، بطل ألعاب القوى المجرد من الجنسية القطرية، السوداني الأصل، عن سعادته البالغة بالظهور إعلاميا على شاشة "TeN"، للحديث عن مشكلته مع دولة قطر، حيث ذكر أنه دخل قطر في 1980 مع والده وفي 1983 انضم للمنتخب القطري والقوات المسلحة القطرية، وشارك في بطولة العالم باسم قطر لألعاب القوى والتي أقيمت في كندا.

وأضاف "النور"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي هو وأولاده من النظام القطري، مضيفًا: "لا أنا ولا أولادي لدينا ذنب في ذلك، ولو أنا مذنب زي ما بيقولوا، طب إيه دخل أبنائي"، موضحًا أنه لم يجد محاميا يدافع عنه أمام السلطات القطرية.

وأشار إلى أنه ظل مهانا في قطر حتى خرج منها عام 2000، ولم يستطع حتى الآن استرداد حقه منذ 19 عامًا، موضحًا أنه أقام كل الدعاوى والقضايا في السودان فور عودته، ولن يترك حقه، مؤكدًا أن "السيدة موزة والدة تميم بن حمد هي الحاكم الفعلي لقطر".