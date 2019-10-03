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بروسيا دورتموند

عاد بروسيا دورتموند بانتصار مهم أمام مضيفه سلافيا براج التشيكي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما بملعب إدين أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل المغربي أشرف حكيمي هدف بروسيا دورتموند الأول في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول بمهاترة كبيرة من اللاعب المغربي، والذي راوغ مدافعي سلافيا بلااج، قبل أن يسدد في شباك أصحاب الأرض.

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الأهلي ضد الإنتاج الحربي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي، عن قرعة دوري أبطال أفريقيا المنتظرة في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، كما تطرق للحديث عن أزمة صالح جمعة.

وأعرب سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها لبرنامج "اللعيب" على قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن تمنياته بأن تسفر القرعة عن وقوع الأهلي رفقة الزمالك في مجموعة واحدة.

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أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي، بالسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، مشبهًا إياه بالمدرب التاريخي البرتغالي مانويل جوزيه.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لراديو الشباب والرياضة: "فايلر يشبه جوزيه كثيرًا، فهو دقيق ويهتم بكل التفاصيل، لذا فهو قادر على تكرار مسيرته والسير على دربه في الفترة القادمة".

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انتقد الحسابات الرسمية للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأداء التحكيمي في المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر في مسابقة الدوري حتى الآن.

وكان فريق النادي الأهلي قد واجه فريق سموحة السكندري في افتتاحية مباريات الدوري هذا الموسم، قبل أن يواجه فريق الإنتاج الحربي في الجولة الثانية يوم أمس الأربعاء.

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عبَّر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة على الإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية اللقاء: "الحمد لله على المكسب، مباراة كانت مهمة في بداية دوري ومع فريق قوي وأول مرة نفوز عليهم بأربعة أهداف نظيفة".

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أعرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.

وأضاف مدرب الأهلي، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "سعيد جدًا بالفوز للفريق، وخاصة بعدما نجحنا في تحقيق الانتصار وإحراز أربعة أهداف".

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أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بأن فريقه قدم أسوأ مباراة له أمام الأهلي، والتي خسرها بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مختار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "قدمنا أسوأ مباراة وتحديدًا في الشوط الأول، وأبلغت ذلك للاعبين بين شوطي المباراة".

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