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باريس

تصدر باريس سان جيرمان مجموعته بالفوز على جالاتا سراي في عقر داره بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي تجمعهما بملعب أسطنبول ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

بالفيديو.. إيكاردي يمنح باريس سان جيرمان انتصارا صعبا أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال

اسعار البنزين اليوم

قال مسؤول بوزارة البترول إنه حتى الآن لم تصدر أي بيانات بشأن أسعار الوقود، وفقا لآلية التسعير التلقائي التي أقرتها الحكومة.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن اللجنة المشكلة لتطبيق معادلة التسعير التلقائي تقوم بإعداد توصية، وترفعها إلى وزير البترول ومن ثم إلى مجلس الوزراء الذي سيعلن الأسعار، مضيفا: "حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي شيء، وسيتم الإعلان عن الأمر بمجرد الانتهاء منه".

مسؤول بـ"البترول": أسعار البنزين وفق آلية التسعير التلقائي لم تصدر بعد