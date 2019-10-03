لكبار السن ومن فئة 1000 جنيه.. 7 معلومات عن شهادات "رد الجميل"

أكدت وزارة التضامن أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، أصدر بنك ناصر شهادة "رد الجميل" المخصصة لكبار السن، تنفيذاً لسياسات الشمول المالي للبنك وامتداداً لدوره في العمل الاجتماعي..

وتستعرض "الوطن" معلومات عن شهادة "رد الجميل" فيما يلي:

- هي شهادات تُمنح في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذى يواكب الأول من أكتوبر من كل عام.

- مخصصة لكبار السن تنفيذا لسياسات الشمول المالي للبنك وامتدادا لدوره في العمل الاجتماعي.

- أصدرها بنك ناصر العام الماضي.

- وهي شهادة من فئة 1000 جنيه.

- مضاعفتها بحد أقصى مليون جنيه للشخص الواحد، ونظرا للإقبال على هذه الوديعة فقد تقرر تخفيض سن الشهادة إلى 65 عاما.

- يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع.

- يحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم.