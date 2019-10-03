ذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تسجيل البيانات ودفع المقدمات لحجز 3 آلاف و336 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بمدن (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، و2240 وحدة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا)، مستمر حتى الساعة 11:59 مساء اليوم الخميس.

وأوضحت وازرة الإسكان، في بيان أصدرته اليوم، أنه حتى أمس الأول الثلاثاء، قام 3129 مواطناً بتسجيل البيانات لحجز الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بينما سجل 2425 مواطناً البيانات لحجز الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن تسجيل البيانات والحجز يتم من خلال الموقع الإلكتروني، اضغط هنا.

وأوضحت انه يجرى التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، مبنية أن حجز الوحدات السكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، يبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 13/10/2019، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الإثنين 14/10/2019، بينما يبدأ حجز الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء 15/10/2019، وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الأربعاء 16/10/2019.