سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-10-2019 في مصر

تقدم "الوطن" سعر الريال السعودي، اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، وهي خدمة يومية لقرائها كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.