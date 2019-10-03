علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردي المعارض، جولتاكين أويصال، على مساعي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لتعديل النسبة اللازمة لتأيد المرشح لرئاسة الجمهورية لتكون 1+40% من الأصوات فقط، وفق ما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وانتقد "أويصال"، الذي يترأس الحزب الديمقراطي ويمثله في البرلمان عن مدينة أفيون كاراه حصار، محاولات حزب العدالة والتنمية لتمرير التعديلات الجديدة، وقال إن الحزب الحاكم لا يمكنه البقاء في ظل نظام حكم ديمقراطي.

ومن جانبه، أكد الرئيس التركي رجب أردوغان صحة الأحاديث المتداولة عن اتجاه الحزب الحاكم لتعديل شرط الحصول على تزكية نصف الشعب لخوض الانتخابات الرئاسية.

وعقب مشاركة الرئيس أردوغان في حفل افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان، أكد تصريحات الوزير السابق من حزب العدالة والتنمية فاروق تشاليك الخاصة بالسعي لأجل "إلغاء شرط 1+50% لنجاح المرشح في رئاسة الجمهورية".

وقال "أردوغان": "هذه الحالة تحتاج إلى تعديل دستوري، لذلك سيتم مناقشته في البرلمان. ويمكننا أن نقدم مسودتنا إلى المجلس. ويمكننا تنفيذ ذلك من خلال التعاون بين الحكومة والمعارضة".

تصريحات الوزير السابق فاروق تشاليك، الذي كان أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، أثارت موجة كبيرة من الجدل، حيث اقترح تعديل شرط 1+50% اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية، ليكون 40% فقط، حتى تنتهي الانتخابات من جولة واحدة، على حد تعبيره.

الخبراء السياسيون اعتبروا تأييد أردوغان هذا الاقتراح، يؤكد اقتناع الرئيس بأنه لن يحصل على دعم نصف الشعب بعد اليوم. ومع تطبيق النظام الرئاسي في تركيا العام الماضي، انتهى العمل بشرط حصول الرئيس على ثقة البرلمان، وبات بإمكان الناخبين تزكية مرشّح للانتخابات الرئاسية من خلال تقديم المرشّح طلب لمجلس الانتخابات الأعلى، ومن ثم جمع مئة ألف توقيع خلال فترة زمنية محددة، ومن ثم تقديمه إلى المجلس الأعلى.