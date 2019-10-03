قال الفنان مجدي صبحي إن الفنان الكبير محمد صبحي يعد أستاذه قبل أن يكون شقيقه، موضحًا إنه تعلم منه الكثير خلال مشواره الفني.

وتابع "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "صباح الورد" عبر شاشة ten الفضائية، قائلًا: "أنا دايمًا بقول عليه أستاذي قبل أن يكون أخي، لأني اتعلمت منه كتير".

واستكمل الفنان مجدي صبحي، أنه رغم كونه شقيق محمد صبحي، إلا أنه بدأ العمل معه بعد مرور 14 عامًا من انتهاء دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فقال: "لا وساطة في الفن، أنا عملت نفسي قبل ما أدخل فرقة صبحي".