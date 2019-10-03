قال العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن كل الوزارات ستنتقل من القاهرة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في النصف الثاني من العام المقبل 2020.

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" عبر شاشة "MBC مصر": "منتظرين أكثر من 50 ألف موظف اعتبارًا من يوليو المقبل في العاصمة الإدارية، وسيجرى تخصيص كود موحد للأثاث الخاص بالحي الحكومي، كما يتخصص مساحة 15 مترا مربعا كحد أدنى للموظفين".

وتابع: "نحاول الارتقاء بالموظف الحكومي، ونعمل على تأهيل العنصر البشري نفسه، حيث يحصل الموظفون الذين ستُنقل أعمالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة على دورات تدريبية داخل وخارج مصر".

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ إنشاءات العاصمة بلغت 67%، حيث ستحدث عملية الانتقال خلال عام واحد، موضحا أن الأحياء السكنية جاهزة، إذ إن نسبة الإنجاز في الحي السكني الثالث بلغت 80%، كما تراوحت نسب الإنجاز في باقي الأحياء السكنية بين 50% و60%.