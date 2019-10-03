أعلنت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وصول الدفعة الجديدة من طلاب برنامج الماجستير المشترك في الترجمة المتخصصة لايبتسيج لقسم اللغة الألمانية إلى جامعة لايبتسيج بألمانيا، في إطار برنامج الماجستير المشترك في الترجمة المتخصصة للغتين الألمانية والعربية لقضاء الفصل الدراسي الأول الشتوي بألمانيا اكتوبر 2019- فبراير 2020.

والبرنامج تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضحت رشاد أنّ تفعيل البرنامج مرة أخرى جاء عقب المفاوضات الناجحة التي خاضها الأستاذ الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث مع الجانب الألماني خلال زيارته الأخيرة لألمانيا، إلى جانب الجهود التي بذلتها الأستاذة الدكتورة أماني كمال رئيس قسم اللغة الألمانية ومنسق البرنامج من الجانب المصري، في إطار تلبية متطلبات الجانب الألماني، إذ سافر الطلاب بعد تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة لايبتسيج بألمانيا، وبتمويل ودعم مزدوج من هيئة الداد الهيئة الألمانية للتبادل العلمي وايراسموس بلاس.

وأوضحت أنّه كان في استقبال الطلاب منسق البرنامج من الجانب الألماني بروفيسور بيتر شميت والسيدة شيرين شميت، على أن يقام حفل استقبال رسمي للطلاب المصريين الجدد يوم 10 أكتوبر بالجامعة الشريكة.