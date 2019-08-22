شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

الرئيس يؤكد أهمية ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، متمنيا له التوفيق في أداء مسؤولياته.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقاً للدستور والقانون.

السيسي يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرئيس هيئة قضايا الدولة السابق

كما منح الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، معربًا عن خالص التقدير لما بذله من جهد وتفان في تحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكون مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيداً بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.