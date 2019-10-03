"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

5 قرارات أسعدت المواطن بداية من شهر أكتوبر الحالي، لتماسها مع المعيشة، تتعلق بالتموين والخبز ومشروعات للشباب، ولأنّ بطاقة التموين أول ما يشغل المواطنين، جاءت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفحص تظلمات المواطنين المستبعدين من نظام البطاقات التموينية، وعليه أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عودة مليون و800 ألف فرد لصرف حصصهم التموينية بعد قبول تظلماتهم.

وزارة التموين والتجارة الداخلية وجّهت كذلك باستمرار تنفيذ القرار الوزاري الاستثنائي الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة، لمن ليست لهم بطاقات من الفئات الأوْلى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة، ومستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" والمعاش الاجتماعي، وضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج، في إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

قرار بتوزيع الخبز دون بطاقة لوجود عطل في "الشبكة".. و"التموين" تعتذر

يرتبط الخبز ارتباطا وثيقا ببطاقة التموين، لذا أكدت وزارة التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، كما أعلنت اليوم صرف الخبز للمواطنين، لوجود عطل في شبكة البطاقات التموينية الخاصة بتوزيع الخبز، موضحة أنّه حالة تعذر الصرف بالبطاقة الذكية، من خلال كشف ورقي وتسجيل رقم البطاقة التموينية وعدد الأرغفة، واعتماده من مكتب التموين بعد الصرف، ويسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز دون تحمل المواطنين أو أصحاب المخابز أي مسؤولية خلال فترة العطل.

مدبولي: خفّضنا أسعار الغاز لصناعات الحديد والسيراميك والألومنيوم

وتدعيما لقطاع الصناعة وتستفيد بها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كان توضيح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاص بقرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز في عدد من القطاعات الصناعية وأنّه يأتي تخفيضا لتكلفة إمدادها للطاقة، وكذلك تدعيما لقطاع الصناعة وتستفيد بها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والسيراميك والألومنيوم بعد شكاوى من ارتفاع تكلفة الطاقة عليهم.

وقبل يومين، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، أكدت وزارة التضامن إصدار بنك ناصر شهادة "رد الجميل" المخصصة لكبار السن، تنفيذًا لسياسات الشمول المالي للبنك وامتدادا لدوره في العمل الاجتماعي، مشيرة إلى أنّه للعام الثاني على التوالي يستمر البنك فى طرح الشهادة وفئتها 1000 جنيه، ومضاعفاتها بحد أقصى مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 أشهر دون خصم.

وبهدف مواجهة البطالة، افتتح وزراء التنمية المحلية والزراعة والإنتاج الحربي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ورئيس جهاز المشروعات، اليوم، مشروع شارع 306 بشارع وزارة الزراعة أمام المتحف الزراعي بحي الدقي، الذي يضم 28 وحدة ثابتة ومتحركة للشباب لبيع المأكولات والمشروبات، وهو يتيح للشباب إقامة مشروعات غذائية صغيرة لتقديم الأطعمة والمشروبات السريعة، ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر لمساعدة الشباب وتقديم حلول فعالة للمساعدة في حل مشكلة البطالة.