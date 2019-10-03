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تسجيل 510 آلاف مواطن في التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

تسجيل 510 آلاف مواطن في التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

الثلاثاء.. افتتاح معرض جماعي بعنوان "الأراجوز" في خان المغربي

الثلاثاء.. افتتاح معرض جماعي بعنوان "الأراجوز" في خان المغربي

الكشف على 1689 مريضا في قافلة طبية مجانية بأجا

الكشف على 1689 مريضا في قافلة طبية مجانية بأجا

"بيت الزكاة" يتكفل بالعمليات الجراحية لعلاج شق الشفة والحلق للأطفال

"بيت الزكاة" يتكفل بالعمليات الجراحية لعلاج شق الشفة والحلق للأطفال

من أجل رفاهية المسنين.. رئيس كوريا الجنوبية يتعهد برفع سن التقاعد

من أجل رفاهية المسنين.. رئيس كوريا الجنوبية يتعهد برفع سن التقاعد

مجدي صبحي: زعقت مرة لـ فريد شوقي.. وقالي "يا واد أنت مش خايف مني"

مجدي صبحي: زعقت مرة لـ فريد شوقي.. وقالي "يا واد أنت مش خايف مني"

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"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

"صرف الخبز وعودة المحذوفين".. 5 قرارات أسعدت المواطنين في 48 ساعة

3 أرقام تشرح قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: تراجعت بقيمة 2 دولار

3 أرقام تشرح قرار خفض أسعار الغاز للمصانع: تراجعت بقيمة 2 دولار

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط

بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

بمرتبات تصل لـ 7500 جنيه.. وظائف لأصحاب المؤهلات المتوسطة

بعد خفض أسعار الغاز للصناعات.. توقعات بتراجع أسعار الحديد 425 جنيها

بعد خفض أسعار الغاز للصناعات.. توقعات بتراجع أسعار الحديد 425 جنيها

أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

أستاذ قانون يكشف العقوبة المنتظرة لشاب غنى داخل مسجد ممسكا بالمصحف

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