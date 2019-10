قال خالد حبيب، خبير التنمية البشرية، خلال مؤتمر الريادة التكنولوجية في نسخة السادسة الذي نظمته شركة "شل"، تحت شعار "Together Anything is Possible" الذي أقيم في يومي 27 و28 سبتمبر، إن الثورة الصناعية الرابعة توفر فرصا كثيرة لتحقيق أعلى معدلات التنمية، ولكنها وضعت بعض التحديات أمام الشركات المصرية العاملة في القطاع الصناعي، والتي جاء على رأسها عدم توافر العمالة المدربة على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجيا والرقمية في العمليات الإنتاجية المختلفة.

وهو ما وضع إلزام على الشركات بإعادة هيكلة العمالة بكفاءة وفقا لقدراتهم والعمل على تحديد المهارات الرقمية المطلوبة خلال السنوات المقبلة، ووضع خطط تدريبية متكاملة لتلك الكوادر لمواكبة متطلبات السوق في ظل التحول الرقمي.

وتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من المناقشات تهدف إلى تبادل الخبرات وتساهم في تنمية القطاع الصناعي والاقتصاد القومي ككل، وشملت النقاشات أهم المواضيع المتعلقة بمستقبل القطاع الصناعي في ظل التحول الرقمي في مصر، واستعراض أحدث التكنولوجيات والإنجازات التي تحدث به، بجانب التحدث عن دور شل في دعم هذا القطاع الحيوي.

واختتمت فاعليات المؤتمر بعرض مجموعة من الشباب لقصص نجاحهم بعد وصولهم لمراكز متقدمة في مسابقات شل العالمية "تخيل المستقبل" و"شل ايكو ماراثون".

كما شارك في المؤتمر العديد من الشخصات البارزة في مجال الصناعة ومنهم، آمال الشيخ المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر، وعمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و خالد إسماعيل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة HIMangel، وسامح إمام استشاري وخبير أمن المعلومات بشركة سيسكو.