غدا.. الانطلاق الرسمي لمهرجان شرم الشيخ الأول للهجن

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، انطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن بحضور عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، واللواء محمود السوليه، رئيس المدينة، بحضور رؤساء اتحادات الهجن العربية ورؤساء الأندية المصرية الخاصة برياضة الهجن، وممثلي جميع القبائل المشاركة في السباق، وذلك بمضمار سباق الهجن الدولي بدعم من اتحاد الهجن بدولة الإمارات.

وقدم المحافظ الشكر لاتحاد الهجن بالإمارات لإقامة فعاليات المهرجان الأول لسباقات رياضات الهجن للموسم الرياضي 2019/ 2020 بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ معلنا عن افتتاح الفعاليات رسميا غدا الجمعة.

من جانبه قال رئيس مدينة شرم الشيخ إن المهرجان يقدم جوائز مالية من اتحاد الهجن الإماراتي، ويشارك فيه 600 جمل من مختلف الأعمار، من محافظات جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والشرقية والسويس، ومحافظات الصعيد والوادي الجديد ومطروح، وتستمر الفعاليات حتى مساء السادس من أكتوبر الجاري.