وكالة الطاقة الذرية تعقد مؤتمرا دوليا لمعالجة تغير المناخ بمشاركة مصر

تستضيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر الدولي المعني بتغير المناخ ودور الطاقة النووية يوم الإثنين المقبل ويستمر 4 أيام.

وذكرت الوكالة الدولية، في بيان اليوم الخميس، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستشارك في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الوكالة الذرية، وسيوفر المؤتمر منتدى لمناقشة جوانب الطاقة النووية كمصدر للطاقة منخفضة الكربون ودورها في مكافحة تغير المناخ.

وأضافت أنه سيشارك في هذا المؤتمر حوالي 500 مشارك، يمثلون 72 دولة و17 منظمة دولية، وكبار المسئولين من مصر والأرجنتين والبرازيل والصين وفرنسا والمجر والهند ومنغوليا والمغرب والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان سيلقون كلمات في المؤتمر.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيتضمن جلسات عامة وحلقات نقاش وفعاليات جانبية وجلسات تفاعلية ومعارض تقدم الاتجاهات العالمية والتقنيات النووية المبتكرة للمساعدة في تحقيق أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.

وذكرت أن موضوعات المؤتمر تشمل أيضا تطوير سياسات الطاقة التي تحقق أهداف تغير المناخ وزيادة مساهمة الطاقة النووية في التخفيف من تغير المناخ وتطوير ونشر تكنولوجيات الطاقة النووية المتقدمة لزيادة استخدام الطاقة منخفضة الكربون وتشكيل مستقبل الصناعة النووية في تنظيم أسواق الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي في نشر الطاقة النووية وإشراك أصحاب المصلحة.