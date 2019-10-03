لقي طالب مصرعه، دهسا أسفل عجلات قطار الصعيد بقرية "أشمنت" التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، عقب سقوطه من باب القطار أثناء استقلاله له.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من قسم شرطة النقل والمواصلات، بالعثور على أشلاء جثة بجوار شريط السكة الحديد بناحية أشمنت دائرة مركز ناصر.

وتبين من التحريات الأولية أن الأشلاء لجثة طالب يدعى "رأفت. ع. ص"، 19 عاما، طالب، مقيم قرية الدهب بمركز المنيا، وتم نقلها لمشرحة مستشفى ناصر العام.

كما تبين من التحريات أنه اثناء استقلال المتوفي لقطارا قادما من المنيا متجها للقاهرة، وأمام قرية أشمنت بمركز ناصر، سقط من أحد الأبواب أسفل العجلات.

كما تبين من سؤال عم المتوفي أكد صحة ما جاء بالتحريات، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.

كما تبين أنه وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الجثة عبارة عن أشلاء نتيجة دهس أسفل عجلات القطار، وسبب الوفاة نزيف حاد وهبوط بالقلب والدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر رقم 5458 إداري مركز شرطة ناصر.