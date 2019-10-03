جدل في تونس حول عقد مع مجموعات ضغط دولية لصالح القروي

أثار نشر السلطات الأمريكية نسخة من عقد يظهر تلقي وكالة متخصصة في ترتيب لقاءات مع شخصيات سياسية دولية واسعة النفوذ أو ما يعرف ب"اللوبيينج" مبلغاً مالياً كبيراً مقابل أداء خدمات للمرشح للدورة الرئاسية الثانية في تونس نبيل القروي جدلا واسعاً في البلاد، وسارعت حملة القروي الى نفي هذه "الشائعات" وأكدت انه "لا توجد اي علاقة" بين المرشح وطرفي العقد المشار اليه.

وقالت في بيان ، اليوم، "لا توجد أّي علاقة من قريب أو بعيد بين السيّد نبيل القروي المنتخب للدور الثاني للانتخابات الرّئاسيّة وطرفي العقد ومحتواه"، موضحة انّ "مثل هذه الحملات التشويهيّة الشّرسة التي تطاله منذ سنوات تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء ولن نسكت عنها".

وأشارت حملة القروي، "ان القروي "قرر اللجوء الى القضاء لتحميل المسؤوليّة إلى من ستكشف عنهم الأبحاث ممّن حشر" المرشح الرئاسي في "مثل هذه المسائل الدّنيئة التي تهدف إلى تشويهه والتّأثير على الناخبين".

ونشرت وزارة العدل الامريكية وثيقة تاريخها 26 سبتمبر الماضي، تظهر تدخل آري بن ميناش الذي قدم نفسه كضابط سابق في الاستخبارات الاسرائيلية ومدير شركة الاستشارات السياسية في كندا "ديكنز أند ماديسون"، لصالح القروي، ونشر موقع "المونيتر" أمس الأربعاء الوثائق التي أثارت جدلا واسعا وتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وتظهر ان بن ميناش تعهد وفقا للعقد "بممارسة ضغوط في الولايات المتحدة الامريكية وروسيا ولدى الأمم المتحدة من أجل الحصول على رئاسة الجمهورية التونسية".

وأضاف بن ميناش في الوثيقة "سنسعى الى ترتيب لقاءات مع دونالد ترمب" والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "للحصول على دعم مادي للوصول للرئاسة".

وتبلغ قيمة العقد الذي تم توقيعه في 19 أغسطس الماضي، مليون دولار لمدة سنة، سدد منها القروي 250 ألف دولار في 25 سبتمبر الماضي على ان يكمل بقية المبلغ منتصف أكتوبر الجاري، وحددت الهيئة العليا للانتخابات حجم الانفاق بـ1.7 مليون دينار "حوالي 630 ألف دولار" بالنسبة للدورة الرئاسية الأولى ومليون دينار بالنسبة للدورة الثانية.

وأظهرت الوثائق لجوء شخصيات سياسية وأحزاب تونسية أخرى للوكالات المتخصصة في ممارسة ضغوطات وتأثير دولي، ولكن بمبالغ أقل بكثير بينها حزب "النهضة"، وذكرت وكالة الاستشارات "بي سي دبل يو" انه وفي شهر أغسطس الماضي تم تكليفها من قبل حزب النهضة لاعانته على "التواصل مع وسائل اعلام وشخصيات تحظى بنفوذ" بملغ قدره 7.5 آلاف دولار.

بدورها واستنادا للوثائق وقعت ألفة رامبورج مديرة جمعية "عيش تونسي" التي تخوض الانتخابات التشريعية مرشحة عن ولاية بنزرت شمال البلاد، عقدا مع شركة أمريكية لتنظيم مقابلات مع شخصيات في المجال الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا بمبلغ قدر بـ 28 ألف دولار بين شهري مايو ويونيو الماضي.

وكتب المرشح للانتخابات التشريعية عن حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي عصام الشابي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لن نرضى ان تتحول الانتخابات إلى أكبر عملية اختراق في تاريخ تونس وسندافع عن سيادتنا الوطنية بكل السبل وسندعو كل الهيئات والقوى الوطنية الى تحمل مسؤولياتها لقطع الطريق أمام هؤلاء و محاسبتهم".

والقروي رجل أعمال مثير للجدل وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6% رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية الأحد المقبل.