قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إن الملك توت عنخ آمون لم يُقتل، كما أن "الفتحة" الموجودة خلف رأسه فُتحت أثناء وضع سوائل التحنيط فيها، موضحًا أن "توت" كان يعاني من عدة أمراض مثل الملاريا، كما أن الدم لم يكن يصل إلى قدمه، وكان لدية "فلات فوت".

وأضاف "حواس"، خلال حواره في برنامج " نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، على شاشة "صدى البلد"، أنه كان يعيش في صحراء منف وركب العجلة الحربية وتوفى، موضحًا أنه يجرى حاليا إجراء تحاليل بواسطة الـ DNA لمعرفة سبب وفاته عن طريق التسمم أم لا، وسيتم إظهار ذلك للعالم أجمع.

وتابع: "توت عنخ آمون عاش 19سنة لكنه حكم 10 سنين، حكم وهو عنده 9 سنوات، وأهميته ترجع إلى اكتشاف مقبرته كاملة ولم تُمس".