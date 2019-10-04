سعد الصغير: أتمنى عمل دويتو مع شاكيرا

قال الفنان الشعبي سعد الصغير، إنه يتمنى عمل أغنية دويتو مع الفنانة العالمية شاكيرا، حيث ذكر أن حركاتها على المسرح نفس حركاته، على حد قوله، وذلك خلال حواره في برنامج "ON SET"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامية شيرين حمدي.

وأضاف: "أنا عارف إن الموضوع ده صعب أوي، لو معايا فلوس هعمل أكيد، الموضوع ده يحتاج أقل حاجة 2 مليون دولار، ولو روحت أضحك عليها وأقولها إمبابة كلها بتحبك وطريقة الفهلوة دي ممكن يوصل لـ مليون دولار فقط، بس أجيبهم منين".

من ناحية أخرى، ذكر الفنان الشعبي أنه لا يخشى إطلاقا من الظهور على مسرح الأغاني، حيث قال "أقسم بالله ورحمة أمي الغالية عمري في حياتي ما حسيت برهبة على المسرح وأنا بغني".