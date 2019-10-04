زاهي حواس: مقبرة الإسكندر الأكبر تحت أحد البيوت القديمة في محطة الرمل

توقع الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، اكتشاف موقع مقبرة الإسكندر الأكبر بالصدفة تحت أحد المنازل في الإسكندرية القديمة في محطة الرمل بالتحديد.

وأوضح حواس، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل الأدلة تؤكد أن الإسكندر الأكبر مدفون في مدينة الإسكندرية، وليس في واحة سيوة أو خارج مصر.

ونفى الدكتور زاهي حواس، ووزير الآثار الأسبق، الأقاويل التي تقول إن الإسكندر الأكبر مدفون في سوريا، مشددًا على أن ذلك غير صحيح.

وأكد حواس أن اكتشاف بردية وادي الجرف يعتبر الاكتشاف الأهم خلال القرن الحادي والعشرين، لافتًا إلى أنها بردية خاصة برئيس عمال وتحدث عن ذهابه مع مجموعة من العمال إلى منطقة طره من أجل قطع الحجارة حتى يتم وضعها على مراكب ضخمة حتى يتم نقلها إلى منطقة الأهرامات.

وكشف زاهي حواس أن الفراعنة أنشأوا نهرا موازيا لنهر النيل من الناحية الغربية وتم إيصاله بقنوات مائية وتم ربطها بموانئ يتم استقبالها للأحجار المستخدمة في بناء الأهرامات، وكان هرم خوفو مقرا لقصر الملك خوفو وليس مقبرته فقط.