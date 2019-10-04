يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة 4-10-2019 طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 34

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 20 32

الإسكندرية 20 32

بلطيم 19 32

مطروح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 21 35

بورسعيد 24 29

دمياط 23 29

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 19 30

رفح 19 30

رأس سدر 22 35

نخل 12 33

نويبع 21 33

طابا 22 31

كاترين 14 33

الطور 23 35

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 23 35

مرسى علم 24 31

الفيوم 19 34

بني سويف 19 34

المنيا 19 35

أسيوط 21 35

سوهاج 21 35

قنا 21 37

الأقصر 23 38

أسوان 24 40

أبوسمبل 24 38

الوادي الجديد 20 39

شلاتين 24 35

أبو رماد 24 35

حلايب 26 32

رأس حدربة 26 31

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 39

المدينة 27 42

القدس 15 27

الرياض 28 42

المنامة 31 38

أبوظبي 30 38

الكويت 25 42

دمشق 10 30

بيروت 24 28

عمان 15 31

غزة 18 30

بغداد 19 36

مسقط 29 33

صنعاء 12 25

الخرطوم 26 35

طرابلس 19 26

تونس 16 27

الجزائر 16 25

الرباط 14 25

نواكشوط 24 32